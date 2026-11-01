Jogador do Feyenoord faz mea-culpa após empate por 1 a 1 com o Fortuna: "Assumo a responsabilidade"

Luciano Valente assumiu a responsabilidade na noite de sábado. O capitão do Feyenoord se culpa por sua equipe não ter vencido o Fortuna Sittard (1 a 1).

Aos 13 minutos, Valente teve uma grande chance de abrir o placar. Ele recebeu um passe para trás na entrada da área e acertou a trave.

Logo após o intervalo, Valente voltou a aparecer na conclusão de uma bela jogada do time da casa. O capitão ficou livre diante do goleiro dentro da área, mas errou a finalização.

Ainda assim, foi Valente quem colocou o Feyenoord em vantagem aos 58 minutos. O ex-jogador do FC Groningen completou para o gol um cruzamento de Anis Hadj Moussa.

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No fim, justamente Shiloh ‘t Zand, emprestado pelo Feyenoord, fez o 1 a 1 a cinco minutos do término da partida. Com isso, o time de Roterdã vê o Ajax, que vem logo atrás, reduzir a distância para um ponto. Após o jogo, Valente foi muito crítico em relação à própria atuação.

"Estou trabalhando nisso. Já tenho mais gols do que no ano passado (cinco gols na Eredivisie, nota da redação). Você mesmo cria as chances, mas também precisa manter a concentração para acertar a bola. Pode ser pelo cansaço, mas também por falta de concentração. Assumo a responsabilidade, embora essa não possa ser a única razão para os pontos perdidos."