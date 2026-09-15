Jogador do Feyenoord entra fortemente no radar da seleção da Holanda: "Vou me surpreender se ele não estiver na lista"

NoVoetbalpraatdaESPN, discute-se qual jogador do Feyenoord pode esperar uma convocação para a seleção holandesa. O novo técnico Xavi Hernandez anuncia nesta sexta-feira sua lista para a série de quatro jogos da Liga das Nações contra Alemanha, Grécia e Sérvia duas vezes.

"Luciano Valente, Gjivai Zechiël e Givairo Read, quem tem a maior chance no Feyenoord de ser convocado para a Holanda?", pergunta o apresentador Milan van Dongen ao setorista do Feyenoord da Voetbal International, Martijn Krabbendam.

"Ainda acho que é o Zechiël. Valente, claro, também, mas ele já esteve lá uma vez", afirma ele. "Se você olha para o desenvolvimento dos jogadores e também que isso precisa ser recompensado quando você se afirma bem em um grande clube holandês, se mostra e também faz gols", diz Krabbendam, antes de ser interrompido por Kenneth Perez.

"Seis gols!", após o que o analista dinamarquês assente com aprovação. "Isso não é normal, cara", diz Van Dongen. "Vai me surpreender se o Zechiël não estiver lá agora", completa Krabbendam. O comentarista da NOS Jeroen Elshoff compartilha a expectativa de que o jogador do Feyenoord seja convocado.

"A KNVB e Xavi não vão dizer em voz alta sobre a Liga das Nações, mas em algum lugar vão abraçar que esse torneio será usado para recompensar jogadores e dar uma chance. Se você não fizer isso agora, vai entrar no ciclo de qualificação e aí, na verdade, não pode fazer isso", diz Elshoff.

Perez acha que leu na mídia que Zechiël, Valente e Read podem esperar uma convocação. "A imprensa espanhola disse que eles serão selecionados." Elshoff não acredita nisso e explica que a mídia não tem mais acesso à pré-lista, que está apenas nas mãos dos clubes.

O comentarista da NOS espera que a convocação da seleção holandesa seja muito grande, diante da série de quatro partidas. "Mas quantos você vai acabar levando?" Krabbendam também está curioso. "Porque pela convocação vamos ver se Xavi é o reformador para quem o contrataram", conclui.