Jeremiah St. Juste voltou ao Feyenoord no último inverno, mas não conseguiu convencer. Nesta temporada, ele começou de forma promissora e é titular sob o comando do técnico Giovanni van Bronckhorst. À Feyenoord ONE, ele relembra o apoio que recebeu dos técnicos Van Bronckhorst e Robin van Persie.

Contra o Sparta (0 a 1), ele formou uma dupla de zaga com Thijs Kraaijeveld, enquanto diante do Go Ahead Eagles (2 a 2) teve Tsuyoshi Watanabe ao seu lado. Tudo indica que o defensor mudou de postura e voltou forte da pausa de verão.

“Passei por um período difícil, também no âmbito privado. Então agora estou muito mais tranquilo mentalmente, me sentindo muito melhor, e isso certamente ajuda meu corpo também”, explica St. Juste. “É uma diferença total em relação a como cheguei aqui.”

O jogador de 29 anos perdeu espaço no Sporting Portugal e retornou em janeiro à zona sul de Roterdã, onde também atuou entre 2017 e 2019. “Na época, na verdade, eu ainda não estava em forma e queria muito me mostrar. Eu não tinha capacidade mental para isso, mas consegui virar essa chave.”

St. Juste reconhece que foi um grande desafio. “Todo jogador tem desafios mentais e às vezes você os leva para o trabalho. No período em que voltei, tive dificuldade com isso.”

Ele sente muito apoio vindo do Feyenoord. O zagueiro é grato pela ajuda das pessoas dentro do clube de Roterdã. “Robin teve um papel importante nisso e agora, em especial, Gio, que tem muita confiança em mim.”

Os dois treinadores tiveram muitas conversas com St. Juste. “Se eu tivesse alguma coisa, podia simplesmente conversar com eles”, afirmou o veloz defensor. Ele também expressa sua gratidão aos companheiros de equipe. “Temos um ambiente muito bom e estamos criando um vínculo cada vez mais forte, que no fim precisa aparecer em campo”, conclui.