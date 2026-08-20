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Sydney Jordan

Traduzido por

Jogador do Feyenoord aponta Robin van Persie e Giovanni van Bronckhorst após reviravolta completa: "Se eu tivesse algo..."

Feyenoord
R. van Persie
G. van Bronckhorst
J. St. Juste

Jeremiah St. Juste voltou ao Feyenoord no último inverno, mas não conseguiu convencer. Nesta temporada, ele começou de forma promissora e é titular sob o comando do técnico Giovanni van Bronckhorst. À Feyenoord ONE, ele relembra o apoio que recebeu dos técnicos Van Bronckhorst e Robin van Persie.

Contra o Sparta (0 a 1), ele formou uma dupla de zaga com Thijs Kraaijeveld, enquanto diante do Go Ahead Eagles (2 a 2) teve Tsuyoshi Watanabe ao seu lado. Tudo indica que o defensor mudou de postura e voltou forte da pausa de verão.

“Passei por um período difícil, também no âmbito privado. Então agora estou muito mais tranquilo mentalmente, me sentindo muito melhor, e isso certamente ajuda meu corpo também”, explica St. Juste. “É uma diferença total em relação a como cheguei aqui.”

O jogador de 29 anos perdeu espaço no Sporting Portugal e retornou em janeiro à zona sul de Roterdã, onde também atuou entre 2017 e 2019. “Na época, na verdade, eu ainda não estava em forma e queria muito me mostrar. Eu não tinha capacidade mental para isso, mas consegui virar essa chave.”

St. Juste reconhece que foi um grande desafio. “Todo jogador tem desafios mentais e às vezes você os leva para o trabalho. No período em que voltei, tive dificuldade com isso.”

Ele sente muito apoio vindo do Feyenoord. O zagueiro é grato pela ajuda das pessoas dentro do clube de Roterdã. “Robin teve um papel importante nisso e agora, em especial, Gio, que tem muita confiança em mim.”

Os dois treinadores tiveram muitas conversas com St. Juste. “Se eu tivesse alguma coisa, podia simplesmente conversar com eles”, afirmou o veloz defensor. Ele também expressa sua gratidão aos companheiros de equipe. “Temos um ambiente muito bom e estamos criando um vínculo cada vez mais forte, que no fim precisa aparecer em campo”, conclui.

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