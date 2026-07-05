Jogador do Feyenoord admite ter ficado surpreso com a demissão de Robin van Persie

Givairo Read se pronunciou sobre a demissão do técnico Robin van Persie. O lateral-direito também falou, em entrevista à RTV Rijnmond, sobre a nova comissão técnica do Feyenoord.

Van Persie foi demitido do Feyenoord em junho. Após uma temporada decepcionante, na qual o clube, no entanto, se classificou para a Liga dos Campeões, veio sua demissão. “Não sei o que pensar disso. Fiquei um pouco surpreso com o que aconteceu e não esperava por isso”, diz Read, que ainda assim enviou uma mensagem a Van Persie.

“Porque tínhamos uma ligação especial. Ele e eu nos conhecemos há muito tempo, desde a categoria Sub-18. Foi ele quem me levou para o time principal. Agradeci a ele por isso, e também pelo trabalho, pela energia e pelo tempo que dedicou a nós. Tenho muita gratidão por isso”, afirmou o zagueiro de 19 anos.

Read compreende a decisão de Dévy Rigaux e Robert Eenhoorn de demitir Van Persie. “É claro que os resultados não estavam indo muito bem, mas achei uma pena, porque eu tinha um ótimo relacionamento com ele.”

Giovanni van Bronckhorst é o novo técnico principal do time de Roterdã, enquanto o assistente Sipke Hulshoff passa a ter um papel mais proeminente. Read já conversou com a dupla. “Me senti bem logo de cara. Acho que o técnico pode contar comigo, e ele já disse isso também.”

A divisão de funções entre Van Bronckhorst e Hulshoff parece clara: o rotterdame de 51 anos é o técnico principal e atua como porta-voz, enquanto Hulshoff, na prática, conduz muitos treinos. “Na verdade, o Sipke dá quase todos os treinos e explica tudo. O Said Bakkati também faz isso. Então, os dois contribuem um pouco. O Gio ainda trabalha muito, e não podemos esquecer disso.”