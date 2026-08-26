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imago-sport-1081700662.jpgJNA Press
Rian Rosendaal

Traduzido por

Jogador do Fenerbahçe, Guendouzi é atacado na entrada do túnel por torcedor furioso do Lyon

Lyon x Fenerbahçe
Lyon
Fenerbahçe
Champions League Qualification

Os ânimos ficaram exaltados na quarta-feira após o fim de Olympique Lyon x Fenerbahçe (1 a 2). Mattéo Guendouzi foi o centro da confusão, e o meio-campista dos turcos chegou até a ser atacado por um torcedor furioso do Lyon.

As imagens mostram Guendouzi provocando a torcida do Lyon após o fim da partida emocionante nos playoffs. Isso desperta a ira dos jogadores da equipe da casa, e em seguida começa um tumulto, com a chegada também de jogadores do Fenerbahçe.

Nas imagens feitas da arquibancada, é possível ver um torcedor do Lyon pulando para baixo perto do túnel dos jogadores para atacar Guendouzi. A pessoa em questão depois leva socos de, entre outros, Ederson.

Guendouzi jogou no passado pelo Olympique de Marseille, o grande rival do Lyon. Por isso, ele foi alvo de uma forte vaia quando entrou em campo na quarta-feira. Ele respondeu mostrando o dedo do meio.

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O Fenerbahçe resistiu na reta final e acabou vencendo o Lyon por 2 a 1. Com isso, a vaga na Liga dos Campeões fica com o gigante turco, e o Lyon joga a Liga Europa nesta temporada.

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