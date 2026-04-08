A diretoria do clube Al-Ittihad de Jeddah está prestes a fechar uma negociação bombástica durante a próxima janela de transferências de verão, em uma jogada que pode representar um grande reforço para o ataque do “Al-Amid”.

O Al-Ittihad de Jeddah busca contratar o atacante internacional guineense Serhou Guirassy, artilheiro do time alemão Borussia Dortmund.

O jornal saudita “Okaz” citou fontes internas do Al-Ittihad de Jeddah, informando que a diretoria está em fase avançada de negociação para contratar o astro guineense, que já deu um sinal de aprovação e não se opõe à transferência para Jeddah.

O jornal destacou que, caso o negócio seja fechado, Gérassi substituirá diretamente o atacante Youssef En-Nesyri, cujo contrato o clube planeja vender após o término da temporada atual, sabendo-se que o contrato do jogador marroquino expira em junho de 2028.

O jornal alemão “Bild” confirmou recentemente que Gerasi (30 anos) tomou a decisão de deixar o Borussia Dortmund ao final da temporada atual, apesar de ter um contrato válido até junho de 2028.

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O jornal alemão destacou que o contrato de Gerasi inclui uma cláusula de rescisão que lhe permite sair por cerca de 35 milhões de euros, válida a partir do próximo mês de julho, sendo que sua aplicação se limita principalmente a clubes específicos fora da Alemanha.

Vale lembrar que Serhou Guirassy se juntou ao Dortmund no verão de 2024, vindo do Stuttgart, e se tornou um dos principais atacantes da Bundesliga graças à sua alta capacidade de finalização e força física.