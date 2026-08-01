Logo aos 8 minutos da partida, o meio-campista sentiu um problema sem a ação de um adversário, aparentemente prendeu levemente o joelho direito no gramado. Poucos segundos depois, Chukwuemeka sentou no chão e chamou a equipe médica, sendo então examinado minuciosamente no joelho direito.

Embora a princípio parecesse que o jogador da seleção austríaca teria de ser substituído imediatamente, Chukwuemeka voltou ao campo pouco depois. Após pouco mais de 20 minutos, porém, realmente não deu mais para continuar, e o jogador de 22 anos pediu substituição. Em seu lugar entrou o novo talento do meio-campo Takato Yamamoto. Pouco antes, Chukwuemeka havia se sentado novamente no chão e ainda não estava correndo com total naturalidade.

A gravidade da lesão ainda será conhecida quando houver um diagnóstico. É possível que a substituição tenha sido apenas uma medida de precaução.

Lesão preocupante? Carney Chukwuemeka quer se credenciar no BVB para um papel mais importante

Tudo isso é amargo de qualquer forma, afinal Chukwuemeka havia acabado de iniciar a preparação após férias prolongadas por causa da Copa do Mundo e queria engrenar imediatamente para talvez ter um papel maior no BVB na próxima temporada do que teve na campanha passada. O meio-campista, que antes atuava sempre pelas seleções de base da Inglaterra, havia decidido em março por uma mudança de federação, já que também tem condições de defender a Áustria.

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O jogador do Dortmund então também entrou na convocação da seleção da ÖFB para a Copa do Mundo e foi utilizado como reserva em três dos quatro jogos da Áustria no torneio. Na derrota por 3 a 0 para a posterior campeã mundial Espanha, no início de julho, nos dezesseis avos de final, ele entrou no segundo tempo.

Amistosos do BVB no Japão são marcados por substituições precoces

Chukwuemeka havia chegado a Dortmund no início de 2025 com problemas no joelho, mas na temporada passada conseguiu controlar relativamente bem seus problemas físicos recorrentes. Somando todas as competições, o vienense de nascimento fez 38 jogos em 2025/26, com três gols e duas assistências.

Enquanto isso, a delegação do BVB retorna a Dortmund após o amistoso contra o Tokyo. No meio da semana, o Borussia havia feito outro teste contra um time da primeira divisão japonesa, o Cerezo Osaka. Do ponto de vista do BVB, porém, a partida deu muito errado: o time perdeu por 1 a 0 após uma atuação decepcionante e, além disso, já houve também uma substituição por lesão de Filippo Mane. O jovem zagueiro tinha problemas na coxa, mas aparentemente não foi algo tão grave. Ainda assim, Mane ficou fora da lista do Dortmund contra o Tokyo.

A partida na tarde de sábado, no horário da Alemanha, por sua vez teve de ser interrompida brevemente após pouco mais de meia hora. Uma chuva torrencial de caráter de monção e um alerta de tempestade no local obrigaram a equipe de arbitragem a tomar a medida, e as duas equipes foram inicialmente para os vestiários. Após cerca de meia hora de paralisação, porém, o amistoso pôde ser retomado.