Jogador do Boca, Salvio é acusado de atropelar ex-mulher com seu carro

Eduardo Salvio, do Boca Juniors, está sendo procurado pela polícia de Buenos Aires. Segundo fontes policiais, Magalí Aravena, ex-mulher do jogador, garante que o atacante a atropelou depois que ela o encontrou em seu veículo com outra jovem, na madrugada desta quinta-feira (14).

A mulher, que também tem dois filhos com o jogador do Boca, afirmou em sua denúncia que foi até a janela falar com o ex-marido e que, diante da recusa, ficou na frente do carro. Nesse momento, Salvio teria arrancado com o carro, e a mulher teria ficado agarrada ao veículo.

Sem ajuda do jogador, que abandonou o local sem socorro, Magali Avarena foi levada a um hospital. Na sequência, realizou a denúncia junto à polícia.

Sálvio, até o momento, não foi localizado para prestar maiores esclarecimentos à polícia local.

O vídeo

Esta manhã começaram a surgir imagens do momento em que ocorreu o incidente e pode-se observar que Aravena desce de um veículo e aproxima-se do carro de Salvio que estava parado numa avenida.

Após esse primeiro encontro, vê-se que o jogador de futebol recua e arrasta a ex-mulher por vários metros até que uma terceira pessoa intervém na cena que busca tirar Aravena.





📹 Video | Así fue la discusión del 'Toto' Salvio con su ex pareja en las calles de Puerto Madero esta madrugada pic.twitter.com/MOpSAoAjVJ — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 14, 2022

Boca Juniors é adversário do Corinthians na Libertadores

Salvio, de 31 anos, defende o Boca Juniors desde 2019, e entrou em campo pela última vez na vitória sobre o Always Ready, na última terça-feira (12), pela Copa Libertadores.

A equipe argentina está no Grupo E, e será adversária do Corinthians. O duelo com o time brasileiro está marcado para o dia 26, pela terceira rodada da fase de grupos, na Neo Química Arena.