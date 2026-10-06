O jogador da seleção do Benin, Tidjani Mohamed, fez uma declaração surpreendente horas antes do amistoso contra a Argentina, que marcará a última aparição da lenda Lionel Messi com a camisa da seleção de seu país.

E a apenas algumas horas da última partida de Lionel Messi com a Argentina, parece que os jogadores do Benin perceberam plenamente o caráter histórico desta noite.

A escalação do Benin, no confronto contra a Albiceleste no estádio Monumental, em Buenos Aires, contará com jogadores que desejam, acima de tudo, aproveitar este momento diante de uma das maiores lendas do futebol.

Em entrevista ao canal C5N, o zagueiro Tidjani Mohamed fez uma declaração surpreendente, dizendo: "Não vamos marcar o Messi. Vamos apenas aproveitar esta partida. Vou assisti-la dizendo: Messi, você é uma lenda".

Próximas partidas ARG Amistosos 19:00 BEN

Ele explicou que considera o argentino "o melhor do mundo" e que espera a vitória da Argentina, pois admira especialmente o camisa 10.

Esta partida terá, sem dúvida, uma importância especial para Messi, que se prepara para se despedir da Argentina diante de mais de 85 mil torcedores, após 207 jogos internacionais e 125 gols, além dos diversos grandes títulos que conquistou com a Albiceleste, incluindo a Copa do Mundo de 2022.

Já a seleção do Benin, que teve uma preparação conturbada, incluindo uma viagem que durou 23 horas e uma hospedagem considerada ruim, quer, mesmo assim, aproveitar plenamente esta noite histórica. E Tidjani Mohamed acrescentou: "Vamos dar o nosso melhor para garantir que esta celebração seja perfeita".