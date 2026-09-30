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Muhammad Sharaf Eldeen
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Jogador do Bayern de Munique revela pela primeira vez: estive perto do Barcelona

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Ele não demonstrou arrependimento por ter se juntado ao gigante bávaro

Bryan Zaragoza, jogador do Espanyol emprestado pelo Bayern de Munique, repassou os principais momentos de sua carreira no futebol, falou sobre os anos de instabilidade pelos quais passou e sobre sua experiência no clube bávaro, além de revelar pela primeira vez que esteve próximo, no passado, de se juntar ao Barcelona.

Ementrevista à rádio "Cadena SER" da Espanha, ao ser questionado sobre a possibilidade de uma transferência anterior ao Barça, Zaragoza respondeu: "Sim, havia a possibilidade de eu assinar com o Barcelona. Houve contatos".

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Zaragoza fez referência à partida que disputou pelo Granada contra os blaugranas, que foi um ponto de virada em sua carreira e o levou a receber ampla atenção do público.

Disse ele: "Tem quem diga que virei jogador de futebol apenas por causa daquela partida. Eu era um jogador que ninguém conhecia, e poucos são os que apresentam aquela atuação contra o Barcelona".

Zaragoza admitiu que os últimos anos não foram fáceis por causa da falta de estabilidade, explicando: "Acho que foram anos duros para mim. Não me fixei em lugar nenhum".

"A Espanha tem mais qualidade"

Ele defendeu o nível do futebol espanhol em comparação com outras ligas, dizendo: "Acho que, na Espanha, não damos a nós mesmos o valor que as pessoas acham que temos. Em outras ligas há muito dinheiro; já na Espanha a qualidade é de sobra".

E acrescentou: "Os melhores jogadores do mundo são espanhóis. É difícil para mim jogar fora porque eles olham mais para o lado físico. É diferente; na Espanha há mais bola e mais qualidade".

Sobre sua experiência no Bayern de Munique, Zaragoza afirmou que não se arrepende da transferência para o clube alemão, e disse: "Não me arrependo de ter ido ao Bayern de Munique. Foi um passo importante. Sentei-me à mesa e achei que estava no (jogo) FIFA. Eu via Neuer e Kimmich... e eu vinha de jogar no bairro!".

E completou: "Foi um passo muito difícil. Eu tinha 20 anos, nunca havia saído da minha zona de conforto: o idioma, o clima... E entrar em um time que tem Musiala, Coman e Gnabry na sua posição não foi nada fácil".

Ele encerrou sua fala revelando seu ídolo no futebol, dizendo: "Meu maior ídolo e o melhor é Messi. E eu gostava muito do Neymar".


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