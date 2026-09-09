O meio-campista do FC Barcelona Rodri lamenta as imagens divulgadas dele durante a partida fora de casa contra o Valencia no último domingo. Os catalães venceram com extrema facilidade em Mestalla (0 a 5) e o espanhol passou longe de se impressionar com o Valencia. Nas imagens, ele aparece compartilhando sua opinião sem filtros com dois companheiros de equipe. Rodri já pediu desculpas.

Rodri foi substituído no domingo após uma hora de jogo, com o placar em 0 a 3, pelo técnico Hansi Flick. Movistar Plus Deportes apontou sua câmera para o banco de reservas, onde o campeão mundial iniciou uma conversa com o vizinho Pau Cubarsí.

"Muito fraco", diz Rodri. "Eles são muito ruins mesmo, né? Pô, muito fraco. Como eles foram na temporada passada?", pergunta Rodri. "Eles ficaram perto da Europa", responde Cubarsí. O Valencia terminou a dois pontos de se classificar para a Conference League.

Rodri aparentemente não consegue acreditar e ouve a resposta de Cubarsí de boca aberta. Mais tarde, Rodri também conversa com Gavi. "Eles nem passaram do meio-campo no segundo tempo."

Movistar publicou as imagens e, com isso, deixou Rodri abalado, informa a emissora valenciana À Punt. Segundo o veículo, Rodri entrou em contato com o capitão do Valencia, José Luis Gayà, para explicar o que aconteceu e pedir desculpas.

Rodri, capitão da Espanha, conhece bem Gayà da seleção nacional e declarou que fez suas afirmações em um ambiente privado, que lamenta que as imagens tenham sido exibidas e que não tinha a intenção de ofender os jogadores do Valencia.

Rodri pediu a Gayà que transmitisse sua mensagem ao elenco do Valencia. Além disso, a COPE escreve que Rodri pode divulgar um comunicado após a partida da Liga dos Campeões contra o Feyenoord, na noite de quarta-feira.

O madrilenho de trinta anos joga pelo Barcelona desde este verão, clube que o tirou do Manchester City por cerca de setenta milhões de euros. Até o momento, ele disputou três partidas por seu novo clube.



