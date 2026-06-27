Jogador do Barcelona chega a um acordo com o Ajax... e todos são obrigados a fazer sacrifícios

O Ajax de Amsterdã, da Holanda, coloca a contratação de um jogador do Barcelona no topo de suas prioridades para a próxima janela de transferências de verão, segundo reportagem da imprensa catalã, como parte de um projeto para reconstruir o time e recuperar seu lugar entre os grandes do futebol europeu.

De acordo com o jornal “Sport”, o nome do goleiro alemão Marc-André ter Stegen vem sendo cogitado nos bastidores do Ajax há semanas, mas a conclusão da negociação ainda é complicada.

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Apesar de todas as partes concordarem com o objetivo final, a divergência gira em torno dos aspectos financeiros, já que o Ajax e Ter Stegen desejam fechar o negócio na próxima semana, para que o goleiro alemão possa começar os treinos com a equipe.

Ter Stegen já havia dado seu consentimento definitivo ao clube holandês, após se convencer do projeto tanto do ponto de vista esportivo quanto pessoal, mas permanece o obstáculo de chegar a um acordo com o Barcelona quanto às condições financeiras.

O Barça deseja se livrar do grande peso do salário do goleiro, que ficou de fora dos planos do técnico Hans Flick; no entanto, o custo de Ter Stegen para o clube catalão é estimado em cerca de 20 milhões de euros por ano, enquanto o diretor esportivo do clube holandês, Jordi Cruyff, já havia afirmado que o orçamento do Ajax não permite negociações de alto custo.

“Um acordo que satisfaça a todos”

O“Sport” acrescentou que o Ajax e o Barcelona estão atualmente trabalhando na elaboração de um “acordo de empréstimo que satisfaça todas as partes”, de modo a incluir uma série de cláusulas e variáveis que possam reduzir o ônus financeiro para o Barcelona.

Fontes próximas às negociações indicam que o Ajax arcará com apenas cerca de 15% do salário de Ter Stegen. As discussões sobre incentivos adicionais continuam, já que o Barcelona busca compensar parte de seus custos por meio de cláusulas relacionadas ao número de partidas disputadas pelo goleiro, à possibilidade de o time holandês conquistar títulos e à classificação para a Liga dos Campeões.

Nesta fase de “sacrifícios mútuos”, Ter Stegen também terá que fazer uma concessão pessoal para ajudar a superar os últimos obstáculos, garantindo assim que a negociação seja concluída de forma satisfatória para todas as partes.