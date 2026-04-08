Jogador do Atlético de Madrid vira goleiro... O Barcelona merecia um pênalti?

O segundo tempo da partida entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, no Estádio Spotify Camp Nou, foi marcado por um lance polêmico.

Aos 54 minutos, o goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola de um rebote de gol para seu companheiro, o zagueiro Marc Poblet, que estava próximo a ele na pequena área, antes que este a segurasse com a mão e a jogasse novamente, para surpresa dos espectadores.

Leia também

Após forte desentendimento... Arbeloa obriga astro do Real Madrid a pedir desculpas aos companheiros

Nova frente... Trump exige a exclusão de pessoas transgênero da Copa do Mundo

Grupo do Egito... Irã revela seu plano alternativo para participar da Copa do Mundo

Essa jogada gerou protestos de alguns jogadores do Barcelona, mas o árbitro da partida, Estefán Kovač, não marcou pênalti, e os árbitros de vídeo também não o chamaram para revisar a jogada.

Vale lembrar que o zagueiro do Barça, Pau Cubarsi, foi expulso antes do fim do primeiro tempo, após uma entrada em Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, que estava a caminho de ficar cara a cara com o goleiro.

Julian Álvarez marcou o primeiro gol dos visitantes com uma cobrança de falta espetacular, após essa jogada, e o Atlético encerrou o primeiro tempo da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões na frente (1 a 0).