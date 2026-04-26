Jogador do Ajax Sub-19 causa grande polêmica e não leva a sério nem Wijndal nem Rosa: “Sou melhor”

Eternal Barron fez uma declaração bastante polêmica na noite de sábado. O talentoso atacante do Ajax Sub-19 afirmou, durante uma conversa ao vivo no TikTok com Juwensley Onstein, ser “melhor” do que Lucas Rosa e Owen Wijndal. Os torcedores do Ajax não gostaram nada do comentário.

Na transmissão ao vivo com o ex-companheiro de equipe Onstein, Barron afirma ser melhor do que Lucas Rosa e Owen Wijndal, conforme captado pela conta de fãs Inside020. O próprio Barron joga como ponta-direita.

Isso causou agitação entre os torcedores do Ajax no X, que não entendem por que Barron, que ainda nem estreou pelo time principal do Ajax, fez tal afirmação.

“Não estou a fim dessa arrogância. Que se dane”, reage um usuário sob a postagem da conta de fãs. “Rosa vai acabar com ele”, diz outro. “É um pouco estranho dizer isso. Ele nem joga no Jong Ajax. Que rasguem o contrato dele, se é que ele tem um”, escreve outro.

Dentro do Ajax, Barron é conhecido como um jogador que “precisa de um manual de instruções”, como já escreveu o Ajax Showtime em dezembro de 2025.

“No futebol e no Ajax, há mais coisas em jogo do que apenas saber chutar bem a bola, foi essa a explicação para seu baixo número de minutos em campo. Muito se falou sobre a mentalidade e o comportamento de Barron.”

“Ele causou alguns problemas e, por isso, foi deixado no banco ou mesmo fora da seleção mais de uma vez. Barron é um rapaz difícil, mas também um bom rapaz e certamente não é incontrolável”, afirmou o Ajax Showtime.

Barron chegou em 2022 vindo da base do Sparta e, nesta temporada, tem atuado principalmente como reserva na equipe Sub-19 do clube de Amsterdã. Barron tem contrato até o verão de 2027, mas está na mira de vários clubes no exterior.







