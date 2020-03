Jogador do Ajax recupera a consciência quase três anos após entrar em coma

Abdelhak Nouri, jovem holandês que jogou ao lado de De Jong, do Barcelona, e de De Ligt, da Juventus, recupera consciência após longo período em coma

Há dois anos e nove meses, Abdelhak Nouri teve uma parada cardíaca durante um amistoso do , na Áustria. O episódio causou graves lesões cerebrais permanentes na jovem promessa do clube do holandês, fazendo com que entrasse em coma. Agora, após esse longo e difícil período, o jovem de 22 anos finalmente recobrou sua consciência.

O canal RTL divulgou as informações e entrevistou vários de seus parentes, incluindo seu irmão, Aberrahim, que confirmou a notícia e explicou qual é o estado do jogador nesse momento.

“Ele está acordado. Ele dorme, come e arrota, mas ainda não se levantou da cama. Nos bons momentos ele até consegue se comunicar, movendo as sobrancelhas”, explicou o irmão de Abdelhak Nouri ao canal de TV.

Aberrahim também contou que a saúde do jovem melhorou muito quando ele deixou o hospital para ficar em uma casa especialmente equipada, muito perto de onde moram seus pais. De acordo com ele, a presença dos familiares ajudou muito no processo de recuperação de seu irmão, que até consegue sorrir novamente.

“Appie sabe onde ele está e é bom para ele estar em um ambiente familiar com a família. Fingimos que ele não está doente, conversamos com ele, o levamos para conversas e assistimos futebol. Às ​​vezes ele nos sorri e isso significa muito para nós”, contou.

Nouri era uma das maiores promessas da famosa base do Ajax na época em que teve que deixar o futebol. Ele era um dos grandes destaques da equipe juvenil ao lado de Frankie De Jong, do Barcelona, e de Matthijs De Ligt, da .