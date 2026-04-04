Jogador do Ajax ganha, de forma surpreendente, sua primeira titularidade contra o FC Twente desde 22 de novembro

No sábado, o Ajax enfrenta o difícil FC Twente, comandado por John van den Brom, um concorrente na disputa pelas vagas europeias. Óscar García já divulgou os onze titulares do time da casa. O nome mais marcante na escalação do Ajax é o de Oliver Edvardsen, que volta ao time titular pela primeira vez desde 22 de novembro.

Maarten Paes defende o gol do Ajax, que precisa urgentemente dos pontos para garantir o segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie. Anton Gaaei começa na Johan Cruijff ArenA como lateral-direito, com Lucas Rosa na lateral esquerda. Takehiro Tomiyasu saiu lesionado contra o Feyenoord e perdeu os amistosos internacionais do Japão. Ele não está na lista de convocados para a partida.

Josip Sutalo e Youri Baas formam a dupla de zagueiros centrais contra o Tukkers. Ko Itakura voltou a treinar com o time principal do Ajax, mas ainda precisa esperar um pouco por uma vaga na equipe titular sob o comando do técnico espanhol. O japonês, porém, está no banco.

Jorthy Mokio começa no meio-campo, já que Youri Regeer ainda não se recuperou totalmente de uma lesão no tendão. Sean Steur começa pela esquerda e Steven Berghuis é o camisa 10 no meio-campo do time de Amsterdã. Davy Klaassen sofre com dores no joelho e fica de fora.

Wout Weghorst continua sendo preferido a Kasper Dolberg como líder do ataque da equipe da casa. Edvardsen, surpreendentemente, ganha a confiança de García na ala direita. Mika Godts é o ponta-esquerda do ataque do Ajax.

Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Berghuis, Steur; Edvardsen, Weghorst, Godts.

Escalação do FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, D. Rots; Zerrouki, Hlynsson, Van den Belt; D. Rots, Lammers, Ørjasæter.