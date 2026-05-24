Jogador do Ajax critica a diretoria do clube e anuncia imediatamente sua saída: “Sim, essa foi a última vez”

Wout Weghorst relembra a temporada do Ajax com sentimentos contraditórios. No fim das contas, o time conseguiu uma vaga nas competições europeias, mas, no geral, a inquietação e a frustração prevaleceram. Por isso, ele se mostra crítico em relação à política adotada em Amsterdã, como deixa claro diante das câmeras da ESPN.

“Um sentimento muito ambíguo”, diz Weghorst ao relembrar o período recente no Ajax. “No fim das contas, o objetivo foi alcançado, levando o Ajax às competições europeias. Mas é claro que a temporada não transcorreu como deveria.”

Em seguida, Weghorst critica a diretoria do clube de Amsterdã. “Espero que isso sirva de lição para todos dentro do clube: que não se chega ao sucesso dessa maneira.” Com isso, o atacante se refere principalmente às muitas mudanças de treinadores.

“Acho que é muito importante focar no clube, no longo prazo, na estrutura, na tranquilidade… Acho que, às vezes, agir no curto prazo e estabelecer metas de curto prazo é perigoso para garantir a continuidade do clube.”

“Depois de uma temporada anterior tão boa, você espera poder dar continuidade a isso, mas logo ficou claro que não era o caso. As normas, os valores, os padrões, tudo isso se tornou confuso muito rapidamente. Isso também se deveu a uma certa agitação, porque as medidas foram tomadas tão rapidamente.”

Em seguida, Weghorst relembra seus dois “anos maravilhosos” no Ajax. Quando o repórter da ESPN, Vincent Schildkamp, pergunta se essa foi sua última partida pelo Ajax, um sorriso surge no rosto de Weghorst. “Sim, acho que sim.”

“A diretoria do clube deixou tudo muito em aberto. De qualquer forma, há muita incerteza em relação a várias posições no momento, então você também começa a pensar no seu futuro. Vamos ver, primeiro o foco está no Mundial. Se isso significa o meu fim no Ajax? No momento, não há nada concreto que aponte para Amsterdã. Isso ainda pode mudar, mas tenho a sensação de que essa foi a última vez, sim”, conclui Weghorst.