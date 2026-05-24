Jogador do Ajax, alvo de críticas, cala os críticos: “As críticas nem sempre são fáceis, mas...”

Maarten Paes tornou-se o grande herói do Ajax no domingo ao defender os chutes de Sébastien Haller e Souffian El Karouani na decisiva disputa de pênaltis contra o FC Utrecht. Graças às suas defesas, os amsterdenses se classificaram para as eliminatórias da Conference League. O técnico Oscar Garcia elogiou: “Eu não sabia que ele era um matador de pênaltis, mas agora sei”, disse ele ao De Telegraaf.

No entanto, após a partida, Paes não quer saber de vingança contra seus críticos. O goleiro enfrentou críticas severas regularmente nesta temporada, mas, segundo ele, manteve a calma diante de toda a atenção. “Essas críticas nem sempre foram fáceis de lidar. Mas tentei permanecer estoico.”

Paes chegou ao Ajax no início deste ano como segundo goleiro, mas, devido à lesão de Vitezslav Jaros, assumiu a posição entre as traves mais cedo do que o esperado. “Tive que assumir minha responsabilidade. Se você analisar meus últimos jogos, verá claramente uma evolução em todos os aspectos”, afirmou o jogador da seleção da Indonésia.

O goleiro de 28 anos destaca que, em treze partidas, não sofreu gols em sete delas. “Há pontos positivos e pontos a melhorar, mas isso sempre existe. Com a bola, com certeza posso melhorar.”

No domingo, Paes tornou-se, portanto, um grande herói no Ajax e, aos olhos do De Telegraaf, calou seus críticos. Paes ficou mais satisfeito com sua defesa no pênalti de Haller. “Você pode rever cinquenta pênaltis que ele converteu, porque ele quase sempre marca. Então, eu tive que inventar algo”, explicou ele. Ao fazer uma finta proposital, ele conseguiu surpreender o marfinense.

Não há nenhum sinal de arrependimento por ter se transferido para o Ajax. “Me sinto muito em casa em Amsterdã”, disse Paes, que está ansioso por uma pré-temporada completa para a nova temporada. Quanto às suas perspectivas como goleiro, ele mantém os pés no chão: “Vamos ver. Vou tentar agregar o máximo de valor possível, dentro e fora de campo.”