O recém-promovido à seleção polonesa era um dos principais candidatos pouco antes do fechamento da janela de transferências para substituir Giannis Konstantelias, gravemente lesionado no joelho, no BVB. No entanto, a transferência não se concretizou, porque os aurinegros contrataram por empréstimo Ethan Nwaneri, do Arsenal, em vez da joia ofensiva polonesa.

Ainda assim, o jogador de 19 anos pode acabar chegando a Dortmund com alguns meses de atraso. Isso porque, como informa a Sky, o diretor esportivo Ole Book segue mantendo contato com Regula. Segundo a reportagem, Regula pode voltar a ser assunto no BVB na janela de transferências de inverno.

No entanto, o Zaglebie Lunin estaria pedindo de sete a oito milhões de euros por Regula. Muito dinheiro para o BVB, que, por causa dos grandes investimentos no verão, quase não teria mais margem financeira. Isso, porém, pode mudar caso Luca Reggiani deixe o clube no inverno.

Luca Reggiani pode abrir caminho para Regula no BVB?

O italiano de 18 anos foi uma das revelações da reta final da temporada passada, quando o BVB ficou temporariamente sem zagueiros. Reggiani foi promovido da equipe sub-19 e do time B e deu conta do recado quando foi jogado na fogueira. Em seu quarto jogo na Bundesliga, ele até marcou seu primeiro gol. A recompensa foi um contrato profissional.

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Neste verão, porém, o jogador que tem uma convocação para a seleção italiana acabou se tornando um dos derrotados da pré-temporada e foi ultrapassado por Filippo Mane no ranking interno dos zagueiros. Enquanto isso, o reforço Joane Gadou, Nico Schlotterbeck e Waldemar Anton estão consolidados na linha de três sob o comando do técnico Niko Kovac.

O Bild noticiou recentemente que Reggiani cogita deixar Dortmund no inverno. Até a pausa para os jogos de seleções, ele somou apenas duas breves aparições na Bundesliga e na Copa da Alemanha. Também no inverno, não devem faltar interessados.

Aos dois principais clubes de Milão, Milan e Inter, assim como ao Southampton pouco antes do fechamento da janela, foi atribuído interesse no verão. Reggiani, porém, decidiu permanecer.

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