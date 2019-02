“Jogador de Gabarito” – Abel defende Arrascaeta após derrota para o Fluminense

O treinador do Flamengo não viu uma grande superioridade do rival nesta quinta-feira (14)

Abel Braga lamentou a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Em um Maracanã marcado por várias homenagens aos meninos da base que morreram na tragédia do Ninho do Urubu.

“Sei o sentimento dos jogadores. Queriam a vitória e a classificação, depois o título para oferecer aos meninos. Não aconteceu. Mas não muda nada. A derrota é desagradável, mas a dor da perda é incomparável”, disse em entrevista coletiva.

“O Fluminense ficou no jogo deles de ficar com a bola, e não criou. Tivemos uma infelicidade, o jogo já estava quase terminado. Mas é o futebol. Tem que vir sofrimento, dor. Aí vem o aprendizado. Não conseguimos fazer o gol”.

Abel também saiu em defesa de Arrascaeta, que perdeu a bola no lance que originou o gol de Luciano: “Arrascaeta é um jogador de gabarito. Foi infeliz em um lance. Não é uma falha que tira o que tem ele de valor. Já ando pensando na frente. Agora precisa ser acarinhado. Quem sabe no próximo jogo já comece de início”.

O Flamengo volta a campo no próximo dia 24, contra o Americano.