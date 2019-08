Jogador de futsal do Corinthians é assassinado em Erechim após discussão em boate

Douglas Nunes foi baleado e não resistiu aos ferimentos

A torcida do amanheceu de luto neste domingo. O jogador Douglas Nunes, pivô do time de futsal do clube alvinegro, morreu nesta madrugada em Erechim, no Rio Grande do Sul. Segundo o Correio do Povo, o atleta de 27 anos foi baleado ao sair de uma casa noturna e não resistiu.

QUER VER O CORINTHIANS NA SUL-AMERICANA AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Douglas chegou a ser socorrido e levado a um hospital local, onde o óbito foi confirmado. O atentado teria ocorrido depois de discussão dentro da boate, que terminou com a emboscada contra o jogador de futsal. Ainda não há suspeitos detidos pelo crime.

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do jogador Douglas Nunes, do futsal alvinegro, durante esta madrugada. Força aos familiares e amigos nesse momento tão difícil", publicou o clube nas redes sociais.

Douglas Nunes estava com o grupo alvinegro que foi derrotado por 5 a 3 pelo Atlântico em Erechim no último sábado pelas semifinais da Taça . A final da competição contra o Carlos Barbosa está marcada para este domingo, às 13h45, mas deve ser adiada.