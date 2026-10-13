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A transição do Liverpool para uma nova era sob o comando de Andoni Iraola está longe de ser tranquila, e aumentam os questionamentos sobre os rumos táticos do clube. Embora o cenário após Jurgen Klopp e Arne Slot sempre fosse representar um desafio, as atenções se voltam sobretudo para Florian Wirtz, contratação de peso que tem enfrentado dificuldades para influenciar as partidas da Premier League.

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Crescem as dúvidas sobre a visão tática de Iraola

O correspondente de futebol do The Observer, Rory Smith, destacou esses problemas estruturais em uma discussão recente e sugeriu que falta à equipe um plano coeso. “É muito difícil enxergar qualquer evolução de Wirtz”, explicou Smith ao Monday Night Club, da BBC Radio 5 Live. O jornalista observou que, embora outros jovens recém-chegados, como Bradley Barcola, ainda estejam no início do processo de adaptação, cresce a urgência para que os principais nomes da equipe correspondam às expectativas. “Com [Bradley] Barcola, ainda é muito cedo, então é um pouco diferente, mas ele não começou com o desempenho que talvez precisassem dele”, acrescentou, apontando para uma demora mais ampla na adaptação dos reforços.

Smith foi além em sua avaliação e descreveu um elenco que, neste momento, rende menos do que a soma de seus jogadores. “Eles ainda parecem uma equipe muito fragmentada. Não tenho muita certeza de como será a versão final do Liverpool que estamos tentando construir agora. Isso preocupa mais do que o resultado contra o Manchester City”, afirmou. A falta de clareza sobre essa “versão final” é o que parece mais incomodar a torcida em Anfield. O estilo de pressão alta e intensidade do passado deu lugar a um sistema que parece desconexo e experimental nos confrontos decisivos.

O dilema Florian Wirtz em Anfield

No centro da atual crise de identidade do Liverpool está o desempenho de Florian Wirtz, que chegou a Merseyside com a reputação de ser um dos armadores mais criativos e tecnicamente talentosos da Europa. O jogador da seleção alemã, porém, tem encontrado dificuldades para lidar com as exigências físicas e o rigor tático da Premier League. Em vez de ser o coração do meio-campo, Wirtz muitas vezes passa pelos jogos sem dar o passe decisivo ou oferecer a ameaça de gol esperada quando o clube investiu tanto em sua contratação durante a janela de transferências.

O debate em torno de Wirtz deixou de se concentrar em seu potencial e passou a tratar de sua contribuição efetiva em uma equipe da elite inglesa. Críticos começam a questionar se suas características específicas funcionam no ritmo da Premier League, especialmente em um time que ainda tenta encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque. A frustração é evidente: o jogador de 21 anos deveria ser o elo entre o meio-campo e o ataque, mas, enquanto a equipe deixa pontos pelo caminho, parece ter dificuldades para encontrar seu lugar no sistema de Iraola, que ainda está em evolução.

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Sutton questiona os atributos físicos de Wirtz

O ex-atacante da Premier League Chris Sutton fez uma avaliação particularmente direta das contribuições do alemão, ou da falta delas, na atual formação do Liverpool. Em participação no Monday Night Club, Sutton sugeriu que falta a Wirtz a presença física necessária para dominar o meio-campo e o comparou de forma desfavorável a jogadores que se destacaram fisicamente na Premier League. O comentarista brincou que o principal problema do meio-campista é não ter o porte de um Marouane Fellaini nem as características capazes de mudar um jogo de antigos ídolos do Liverpool.

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“Ele tem uma inteligência futebolística sensacional. Mas então você olha para ele e pensa: quais são seus atributos? Eu não diria que é um driblador como Eden Hazard. Ele não é como Philippe Coutinho, que consegue finalizar. Não faz corridas nas costas da defesa. Não é dos maiores; não é um Tim Cahill ou um Fellaini. O problema dele é: afinal, que tipo de jogador ele é? É apenas um jogador muito inteligente de partidas de cinco contra cinco”, disse Sutton à BBC. A classificação como jogador de “cinco contra cinco” é dura para alguém do calibre de Wirtz: sugere que lhe faltam a capacidade de se impor e a resistência física necessárias para atuar no mais alto nível do futebol de onze contra onze.

Liverpool busca um caminho para avançar

Enquanto o Liverpool se prepara para uma sequência desgastante de jogos, Iraola enfrenta a difícil tarefa de integrar suas estrelas sem perder uma posição competitiva na liga. As críticas de nomes como Smith e Sutton reforçam a pressão sobre o treinador para definir uma escalação titular estável e uma estrutura tática que aproveite os pontos fortes de seus jogadores criativos. Para que Wirtz tenha sucesso, talvez precise de outro tipo de apoio ao seu redor, possivelmente de meio-campistas mais combativos que lhe deem a base necessária para que seu jogo “inteligente” cause problemas aos adversários.

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As próximas semanas serão cruciais tanto para o treinador quanto para seu principal armador. O Liverpool não pode continuar “fragmentado” por muito tempo se espera garantir uma vaga na Champions League ou disputar títulos com chances reais. Enquanto Barcola e os outros recém-chegados têm mais tempo para se adaptar, espera-se que Wirtz supere as críticas de que seria um jogador de “cinco contra cinco” e prove que pode ser o grande nome que o Liverpool contratou. A torcida em Anfield é conhecida pela paciência com novos treinadores, mas ela será testada se a visão de futuro continuar tão pouco clara quanto parece hoje em campo.

No fim das contas, a transição do futebol intenso da era anterior para a abordagem mais sutil de Iraola sempre envolveria dificuldades de adaptação. No entanto, a contundência da derrota para o Manchester City e a falta de impacto individual de contratações importantes aumentaram a urgência por resultados. Para Wirtz, o desafio agora é calar os críticos ao acrescentar ao seu jogo um dinamismo à altura de sua inegável qualidade técnica. Só então o Liverpool poderá começar a parecer uma equipe coesa, capaz de recuperar seu lugar no topo do futebol inglês.