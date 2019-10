Jogador da Semana da UEFA Champions League, 3ª rodada: Raheem Sterling

O atacante do Manchester City anotou seu primeiro hat-trick na UEFA Champions League diante do Atalanta

O atacante Raheem Sterling, do , foi escolhido como o Jogador da Semana da UEFA , depois de marcar seu primeiro hat-trick em um torneio continental diante do , no meio da última semana.

O atleta da seleção inglesa marcou três vezes em apenas quatro finalizações a gol, comandando a virada do City diante dos italianos e a eventual goleada por 5 a 1 que deixa a equipe de Pep Guardiola isolada na liderança do Grupo C, com 100% de aproveitamento ao final de três rodadas.

Sterling, de 24 anos, vem tendo talvez o melhor início de temporada em sua carreira, marcando 12 gols e distribuindo outras três assistências em todas as competições, sendo um dos atletas ofensivos mais eficientes nestes primeiros meses da campanha 2019/20.

O ex-jogador do se junta a outro companheiro de time, o alemão Leroy Sané, que também faturou o prêmio na temporada passada: foi na última rodada da fase de grupos, quando marcou os dois gols dos Citizens na vitória por 2 a 1 sobre o .

Para vencer nesta semana, Sterling venceu a concorrência de Kylian Mbappé ( ), Paulo Dybala ( ) e Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), todos com atuações brilhantes por suas equipes ao longo dos últimos dias. Nas rodadas anteriores, o norueguês Erling Braut Haaland ( ) e o alemão Serge Gnabry ( ) foram os escolhidos como Jogador da Semana da semana 1 e 2, respectivamente.

Assista ao vídeo acima para reviver a grande atuação de Sterling.

