Jogador da Semana da 2ª rodada da UEFA Champions League: Serge Gnabry

Os quatro gols do atacante do Bayern de Munique sobre o Tottenham garantiram o prêmio de Jogador da Semana ao atleta alemão

A performance devastadora de Serge Gnabry pelo de Munique na goleada contra o Hotspur rendeu ao atleta alemão o prêmio de melhor jogador da segunda rodada da .

Os quatro gols anotados pelo jogador de 24 anos, com apenas cinco chutes no alvo, ajudaram os atuais campeões da a conseguir um 7 a 2 fora de casa. Assim, o time bávaro assume o controle do Grupo B na Champions.

Gnabry passou vários anos de sua formação no e isso com certeza ajudou a motivar o alemão a enfrentar o grande rival dos Gunners.

Mas sua influência nos procedimentos no norte de Londres é totalmente explicada pelas estatísticas: junto com os quatro gols, ele fez dois passes importantes, completou três dribles e deu 67 toques, com média de precisão de 83%.

Veja o vídeo abaixo para entender o motivo da premiação.

Siga o Futebol Santander no Facebook, Twitter para acompanhar a cobertura da UEFA Champions League.