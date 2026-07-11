Jogador da seleção saudita acirra disputa europeia após a Copa do Mundo

Enquanto a torcida se concentrava nas críticas à participação da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026, havia um nome que chamava a atenção discretamente, longe de todo o alvoroço: Abdul-Ilah Al-Omari.

Embora a seleção saudita tenha sido eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após terminar em último lugar no Grupo 8 com dois pontos — empatando com a Uruguai e Cabo Verde e perdendo para a Espanha —, Abdul-Ilah Al-Omari foi um dos jogadores que mais se destacou, recebendo elogios de torcedores e analistas.

Segundo revelou o jornalista Khaled Al-Shneif no programa “Dorina Ghir”, o zagueiro do Al-Nassr está na mira de dois clubes europeus após o desempenho que apresentou no torneio.

Al-Shneif explicou que o Monaco, da França, e o Braga, de Portugal, estão acompanhando o jogador de perto, e ambos estão avaliando a possibilidade de agir para contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão.

Ele ressaltou que as negociações ainda não chegaram à fase de ofertas oficiais, mas já ultrapassaram a fase de acompanhamento comum, tendo começado consultas diretas sobre a situação do jogador e a possibilidade de negociação com o Al-Nasr.

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Al-Shneif confirmou que o valor financeiro esperado para a negociação – caso as negociações se transformem em ofertas oficiais – pode não ser muito alto, o que poderia facilitar as discussões entre as diferentes partes caso a situação evolua nas próximas semanas.

O Al-Nassr aguarda qualquer movimento oficial dos clubes interessados antes de definir sua posição final sobre o futuro do jogador, especialmente porque Al-Omari é considerado um dos elementos importantes da defesa da equipe.

A ironia é que o interesse europeu surgiu em um momento em que a seleção saudita passava por um torneio difícil; no entanto, Al-Omari conseguiu manter seu nível de desempenho e apresentou atuações notáveis diante de várias das seleções mais fortes participantes.

Enquanto continuam os rumores sobre o interesse do Mônaco e do Braga, a questão permanece em aberto: será que a Copa do Mundo será a porta de entrada de Abdul-Ilah Al-Omari para os campos europeus, ou ele continuará sua trajetória com o “Al-Nassr” na nova temporada?