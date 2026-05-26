Jogador da seleção, que havia sido afastado, acaba ficando mais tempo no FC Twente

O contrato de Mees Hilgers (25) com o FC Twente foi prorrogado automaticamente por mais uma temporada, conforme anunciaram os Tukkers através de seus canais oficiais.

Em um comunicado de imprensa oficial, o quarto colocado da VriendenLoterij Eredivisie fornece explicações. “O contrato de Mees Hilgers com o FC Twente foi automaticamente prorrogado por mais uma temporada. O FC Twente deseja continuar com o zagueiro central e, por isso, não rescindiu seu contrato, que expirava, antes de 1º de abril.”

“Como Mees também não o fez antes de 16 de maio, o contrato foi prorrogado por mais uma temporada, de acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para Jogadores Profissionais de Futebol. O contrato de Hilgers vai agora até meados de 2027”, escreve o Twente.

Após uma temporada desastrosa, marcada por graves lesões e negociações que não avançavam, o Twente traz assim clareza sobre o futuro de Hilgers.

Nascido em Amersfoort, Hilgers joga no Twente desde 2011. Até agora, ele disputou 129 partidas oficiais pelo time principal.

De acordo com o Transfermarkt, Hilgers ainda vale 4 milhões de euros. Devido à renovação automática, o quatro vezes internacional da Indonésia não pode sair sem custo de transferência.

É possível que o Twente opte por vender Hilgers no próximo verão. O zagueiro disputou sua última partida em 25 de maio de 2025.