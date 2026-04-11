Jogador da seleção italiana recorre a um psiquiatra após não conseguir a classificação para a Copa do Mundo

Um jogador da seleção italiana revelou estar em estado de choque após o fracasso da Azzurra em se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

Francesco Pio Esposito, atacante do Inter, expressou seu choque após perder um pênalti pela seleção italiana na final da repescagem para a Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina.

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O jogador de 20 anos foi o primeiro a se apresentar para cobrar o pênalti na disputa, mas a bola bateu na trave.

Espozito disse, durante entrevista concedida ao jornal italiano “Corriere della Sera”: “Tive dificuldade para assimilar a decepção naquele momento, fiquei olhando fixamente para um ponto e não conseguia entender o que tinha acontecido, fiquei em choque”.



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E acrescentou: “O primeiro pensamento que me veio à cabeça foi que eu havia decepcionado meus companheiros, o público em casa, os amigos e a família. Vou cobrar pênaltis novamente, vou marcar alguns e perder outros; naquele dia, eu estava convencido de que devia assumir a responsabilidade de cobrar o primeiro, me senti confiante, mas as coisas deram errado”.

E continuou: “Vi uma equipe que deu tudo de si, jogou a maior parte do tempo com dez jogadores, criou várias chances, e isso não foi suficiente, e realmente não é suficiente. A Itália tem a obrigação de se classificar para a Copa do Mundo, e temos que assumir a responsabilidade”.

Sobre como lida com os choques no futebol, Esposito respondeu: “Há alguns meses, comecei a trabalhar com um psicólogo esportivo”.

E continuou: “Falo com franqueza e o médico me dá conselhos práticos; ele me ajuda muito e eu gosto de me aprofundar nesse aspecto”.

Sobre sua rotina diária, o astro do Inter explicou: “Depois dos jogos, não consigo dormir de jeito nenhum por causa da adrenalina; fico com as pessoas de quem gosto e não jogo PlayStation. Além disso, comecei agora um curso de inglês porque quero melhorar meu nível”.



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