Jogador da seleção inglesa: Não há amigos na partida contra a Argentina... e essa é a verdade, ao contrário do que dizem Tuchel e Bellingham

A semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina terá um caráter especial para o zagueiro dos Três Leões, Ezri Konsa, que se prepara para enfrentar seu companheiro de equipe no Aston Villa, Emiliano “Dibo” Martínez, goleiro dos Dançarinos do Tango.

No entanto, o zagueiro inglês ressaltou que a amizade entre os dois ficará de lado assim que soar o apito inicial, conforme declarou em entrevista à rede argentina “TYC Sports”.

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Consa disse: “Não conversei com ele (Martínez), e com certeza será bom vê-lo depois de tanto tempo, mas quando entrarmos em campo não há amigos”.

O zagueiro da Inglaterra evitou se concentrar na relação pessoal com o goleiro da Argentina, afirmando que sua seleção está totalmente focada na partida da semifinal, longe da história que envolve esse clássico do futebol mundial.

Ele acrescentou: “É importante aproveitar cada momento; temos um grupo especial e aproveitamos os momentos que passamos juntos. Precisamos nos concentrar em nós mesmos, esquecer a história por trás desse confronto e entrar em campo para dar o nosso melhor”.

Por outro lado, Konsa negou a existência de quaisquer problemas dentro do elenco da seleção inglesa, após a polêmica gerada pelas declarações de Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, e os rumores sobre divergências com algumas decisões do técnico Thomas Tuchel.

Ele concluiu sua fala dizendo: “Temos um grupo maravilhoso e não houve nenhum problema... Nesta competição, a mentalidade é o mais importante, e provamos isso ao longo de toda a Copa do Mundo... Sempre há barulho vindo de fora”.