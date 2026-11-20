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Vincent Schildkamp faz duras críticas a Quinten Timber no Voetbalpraat. Para o comentarista, não resta nada do jogador que impressionou no Feyenoord, conclusão a que chegou após a atuação de Timber na derrota da Holanda para a Alemanha por 5 a 0.

"Quinten Timber. Falando sério. Se compararmos com dois anos e meio, três anos atrás, com toda a força e o ímpeto que ele tinha. E então compararmos com o primeiro tempo que fez contra a Alemanha. É inacreditável como não sobrou quase nada daquilo, não é?", questiona Schildkamp, surpreso, durante o programa.

"Para ser sincero, não o vejo jogar toda semana no Crystal Palace", prossegue a análise sobre a partida de Quinten Timber pela seleção em Berlim. "Mas pensei: Frenkie de Jong não está disponível. Xavi poderia ter escolhido Koopmeiners, mas esse Timber vai jogar com tudo, vocês vão ver."

O apresentador Milan van Dongen também ficou assustado com a atuação do meio-campista do Olympique Marseille contra a Alemanha. "Quando Timber surgiu no Feyenoord, ele tinha tanto ímpeto e tanta força."

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Schildkamp concorda plenamente com Van Dongen. "Isso não é normal, é? Se você comparar com esse primeiro tempo pela seleção holandesa contra a Alemanha. Achei realmente chocante."

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"E, quando Timber estava em forma e jogava bem no Feyenoord, ele tinha isso, sim. Aquele giro curto para se desvencilhar faz parte do repertório dele. Não é que ele não saiba fazer", diz Schildkamp, ciente de que o meio-campista pode atingir um nível mais alto.

Henk Spaan também foi muito crítico a Timber nesta semana, no Het Parool. "Ele lembra muito Mokio em uma noite ruim: sem noção de posicionamento, à frente da bola com frequência demais. Na Juventus, Edgar Davids tinha uma única tarefa: proteger Zidane. Essa era a missão de Timber ao lado de Veerman."

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"Seja um guardião e deixe jogar o homem que está no time para isso. Nesta seleção holandesa, todos achavam que eram craques", escreveu Spaan em sua coluna semanal.

Timber soma agora 18 partidas pela seleção holandesa. Ele estreou pela equipe em março de 2024, em um amistoso perdido por 2 a 1 para a Alemanha.