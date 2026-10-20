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AkeZiggo
Rian Rosendaal
Traduzido por

Jogador da seleção holandesa deixa o campo logo no início em jogo do Fenerbahçe; participação contra o Galatasaray está em risco?

Fenerbahçe x Slavia Praga
Fenerbahçe
Slavia Praga
Liga dos Campeões
N. Ake

Para Nathan Aké, a partida entre Fenerbahçe e Slavia Praga pela Liga dos Campeões durou apenas 18 minutos. O zagueiro holandês se lesionou logo no início e foi obrigado a deixar o campo em Istambul.

Aké sentou-se no gramado e parecia sentir dores no joelho. Seus companheiros logo sinalizaram para o banco que o jogador da seleção holandesa não poderia continuar e precisava ser substituído. 

Um revés para Aké, que costuma ser titular do Fenerbahçe. Resta saber se o zagueiro estará recuperado a tempo do grande jogo contra o Galatasaray, na próxima segunda-feira.

Aké, por sua vez, conseguiu deixar o campo por conta própria e não precisou de maca para ir ao vestiário. A lesão não parece grave, embora ainda seja necessária uma avaliação médica.

O jogador, que disputou 62 partidas pela seleção holandesa, assinou um contrato de três anos na Turquia no último verão. Até agora, Aké disputou 18 jogos com a camisa do Fenerbahçe.

Oguz Aydin e Mason Greenwood colocaram o clube turco em vantagem de 2 a 0 em 11 minutos. O Slavia Praga reagiu rapidamente, e a partida segue disputada. 

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