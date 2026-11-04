Na noite de quarta-feira, o Como conquistou uma vitória que igualou o recorde da maior goleada da história da Liga dos Campeões. Com o placar de 1 a 9 fora de casa contra o RC Lens, a equipe do vitorioso técnico Cesc Fàbregas igualou as vitórias recordes por 8 a 0 de Liverpool e Real Madrid sobre Besiktas e Malmö FF, respectivamente. Fàbregas usou a partida recente contra o Manchester United para manter o time atacando com tudo diante do Lens.

Em 21 de outubro, o Como conquistou uma vitória expressiva por 4 a 1 sobre o Manchester United. Depois que Jacobo Ramón marcou o quarto gol, aos 76 minutos, Fàbregas orientou seus jogadores a diminuir o ritmo. O Como perdeu o controle que tinha firmemente nas mãos e sofreu um gol de Joshua Zirkzee, jogador da seleção da Holanda, nos acréscimos.

"Eu me arrependo dos últimos dez minutos", disse Fàbregas depois daquela partida. "Disse aos jogadores que parassem de correr e ficassem no meio, e me arrependo disso, porque sou sempre o primeiro a incentivá-los a lutar até o fim. O gol deles me doeu porque deixamos nossa intensidade cair. A culpa foi minha."

Na quarta-feira, o Como foi para o intervalo vencendo por 3 a 0 em Lens. O astro Nico Paz conta que o time foi surpreendido por Fàbregas no intervalo. "Esperávamos que ele nos pedisse para diminuir um pouco o ritmo contra o Lens, assim como fizemos algumas semanas atrás contra o Manchester United. Mas ele disse: 'Quero ver quantos gols vocês conseguem marcar hoje à noite.'"

"E foi assim que acabamos chegando aos nove gols. Dominamos completamente a partida e merecemos a vitória por inteiro", afirma Paz, que marcou um gol e deu duas assistências contra os franceses, amplamente dominados. O ex-atacante do FC Utrecht Tasos Douvikas fez um hat-trick e é o artilheiro da Liga dos Campeões, com seis gols.

O Como é a primeira equipe italiana a marcar mais de sete gols fora de casa na Liga dos Campeões ou em sua antecessora, a Copa dos Campeões da Europa. Além disso, depois do Bayern de Munique, que venceu o Dinamo Zagreb por 9 a 2, o Como é apenas a segunda equipe a marcar nove gols em uma única partida da Liga dos Campeões.

"Estou feliz, isto é futebol e tudo correu a nosso favor", disse Fàbregas após a partida, diante das câmeras da Sky Sport Italia. "Os rapazes foram bem. Agora precisamos nos preparar para uma partida muito importante no domingo, a nona de uma sequência entre as pausas para jogos das seleções." O Como visita a Inter no domingo, pela Serie A.

"É uma noite fantástica para o Como, para todos os nossos torcedores e para muitos rapazes aqui que estão no início da carreira. Mas eles precisam manter os pés no chão, continuar humildes, continuar aprendendo e não achar que, de agora em diante, tudo vai dar certo por si só."

"Eles precisam continuar trabalhando duro para manter esse nível de desempenho", disse Fàbregas, que ficou menos satisfeito com o gol sofrido, marcado por Ruben Aguilar. Com um voleio fantástico após um escanteio, o ex-companheiro de Fàbregas no AS Monaco protagonizou o grande destaque do lado francês.

"Estou irritado com o gol sofrido, porque mudamos algo na defesa com as três substituições", disse o espanhol. Ainda assim, ele também conseguiu apreciar o gol, mesmo que discretamente. "Eu disse a ele que nunca o tinha visto marcar um gol daqueles! Foi realmente um gol fantástico", afirmou Fàbregas.