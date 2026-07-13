Jogador da seleção francesa responde à provocação de Yamal: “O campo vai decidir quem está com medo”

Os astros da seleção francesa, Ibrahima Konaté e Maxence Lacroix, recusaram-se a se deixar levar pelas declarações provocativas feitas por Lamine Yamal, ponta do Barcelona e da seleção espanhola, antes do tão aguardado confronto entre as duas equipes amanhã, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Yamal havia gerado grande polêmica com declarações inflamadas, nas quais afirmou: “Vencemos a França nos dois últimos jogos, e se há quem tema o outro, são eles que nos temem; nós não temos medo”, o que provocou a ira tanto da torcida francesa quanto dos jogadores.

Em uma resposta calma, mas contundente, Konaté disse: “Não nos importamos com o que dizem. Não devemos temer ninguém, mas sim permanecer humildes e não cair nessa armadilha, especialmente nesta fase decisiva. Ele pode dizer o que quiser, e nós nos prepararemos da melhor maneira possível; o campo é que vai decidir quem será o vencedor”.

Por sua vez, Lacroix enfatizou a confiança dos Bleus em suas próprias capacidades, afirmando: “Não estamos com medo, reconhecemos nossas capacidades e sabemos que a Espanha é uma seleção forte que apresenta partidas excelentes, mas jogamos para vencer e daremos o nosso melhor para neutralizar Yamal, que já provou ser uma ameaça. Nossa equipe tem qualidade suficiente para cumprir essa missão.”

Parece que a seleção francesa aprendeu a lição do Campeonato Europeu de 2024, quando Adrien Rabiot criticou Yamal antes da partida, e este brilhou na semifinal e respondeu a ele com ironia durante a comemoração: “Vá lá, fale agora”.

Apesar do prestígio do nome de Yamal, seu desempenho na atual Copa do Mundo não atingiu o nível habitual, já que ele marcou apenas um gol até o momento, o que dá aos franceses uma esperança a mais de conter o astro catalão e garantir a classificação para a final.