Jogador da seleção espanhola recebe a boa notícia da renovação do contrato

O Tottenham Hotspur anunciou, neste domingo, a renovação do contrato do meio-campista espanhol Pedro Porro por um longo prazo, em uma medida que reflete a confiança da diretoria e da comissão técnica nas habilidades do jogador de 27 anos.

Em comunicado oficial publicado pelo clube londrino em seu site, pode-se ler: “Temos o prazer de informar que Pedro Porro assinou um novo contrato de longo prazo com o clube”.

O técnico Roberto De Zerbi, em declarações oficiais, disse que Boro “é um jogador extremamente importante para nós e tem demonstrado constantemente sua capacidade de influenciar os jogos, tanto na defesa quanto no ataque”.

O técnico italiano elogiou a mentalidade profissional do espanhol, dizendo: “Além de suas habilidades técnicas, também admiro sua mentalidade; ele se empenha diariamente para trabalhar, aprender e evoluir, e essas são as qualidades que ajudam os jogadores a atingirem os mais altos níveis”.

E acrescentou: “Ele entende de futebol com muita inteligência e traz para a equipe energia, entusiasmo e uma personalidade marcante”, expressando sua satisfação com a renovação do contrato: “Este novo contrato é uma boa notícia para todos no clube. Acreditamos no Pedro, e estou animado para continuar trabalhando com ele e ajudá-lo a conquistar mais conquistas nos próximos anos”.