Jogador da seleção egípcia se aproxima da Europa após brilhar na Copa do Mundo

Hossam Abdel Majeed, zagueiro do Zamalek de 25 anos, se prepara para se transferir para o Ludogorets, da Bulgária, em uma transação avaliada em um milhão e meio de euros, como parte dos esforços do Egito para exportar mais de seus astros para o futebol profissional europeu após a conquista histórica na Copa do Mundo de 2026.

O jornalista Hani Hatout revelou, por meio de sua conta na plataforma “X”, que o contrato tem duração de três anos e inclui cláusulas adicionais que garantem ao Zamalek 300 mil euros caso o clube búlgaro se classifique para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ou 100 mil euros caso chegue à fase de grupos da Liga Europa.

O Zamalek, que enfrenta uma grave crise financeira apesar de ter conquistado o título do Campeonato Egípcio, ficará com 20% de qualquer futura venda do jogador que ultrapasse 4 milhões de euros.

Abdel-Majeed desempenhou um papel fundamental como reserva de peso na escalação do técnico Hossam Hassan durante a Copa do Mundo, tendo marcado o pênalti decisivo que eliminou a Austrália nas oitavas de final, dentro da campanha histórica em que o Egito chegou às oitavas de final pela primeira vez.

Essa medida faz parte da estratégia do futebol egípcio de exportar jovens talentos para clubes europeus, já que os Faraós disputaram o torneio com apenas quatro profissionais que atuam na Europa: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Haitham Hassan e Ibrahim Adel, enquanto Mustafa Mohamed ficou de fora da lista.