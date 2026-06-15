Jogador da seleção da Tunísia: precisamos nos olhar no espelho após o escândalo na Suécia

Omar Al-Raqeeq, zagueiro da seleção tunisiana e autor do único gol contra a Suécia, seus companheiros a encarar os erros com coragem e fazer uma autocrítica após a dura derrota (1 a 5) sofrida pelas Águias de Cartago na madrugada desta segunda-feira, na estreia no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, prometendo aos torcedores que darão o máximo para corrigir o rumo.

Al-Raqeek disse em declarações após a partida: “Precisamos nos olhar no espelho depois desse jogo ruim; devemos nos criticar primeiro e tentar corrigir nossos erros”, acrescentando: “Prometemos a todos que daremos o nosso melhor e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para apresentar partidas melhores”.

O zagueiro das Águias de Cartago enfatizou a enorme responsabilidade que recai sobre os jogadores perante a torcida tunisiana, dizendo: “Precisamos simplesmente alcançar resultados melhores, por nós mesmos e pelo povo tunisiano”, em uma clara referência à percepção dos jogadores da magnitude da decepção que atingiu a torcida após o desempenho decepcionante.

A seleção tunisiana sofreu a maior derrota de sua história em Copas do Mundo contra a Suécia (1 a 5) no estádio de Monterrey, no México, superando sua derrota anterior para a Bélgica (2 a 5) na Copa do Mundo de 2018, levando as Águias de Cartago a uma verdadeira crise antes do confronto contra o Japão no próximo domingo, na segunda rodada da disputa do Grupo F, que também conta com Espanha e Cabo Verde.