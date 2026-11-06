Ryan Gravenberch está fora da convocação da seleção da Holanda por causa de uma lesão, mas há dúvidas sobre a gravidade do problema. O técnico Andoni Iraola não descarta que o meio-campista possa jogar normalmente no domingo, contra o Crystal Palace.

Voetbal International confirma que Gravenberch está fora da convocação do técnico Xavi Hernández para os jogos da seleção contra Grécia e Alemanha devido a uma lesão. O meio-campista costuma ser presença constante na seleção da Holanda, mas terá de ficar de fora dos compromissos da próxima semana. Ele sofre com uma lesão no calcanhar que já o vinha atrapalhando nas últimas partidas.

No último domingo, Gravenberch passou os 90 minutos no banco na derrota em casa por 1 a 0 para o Arsenal. Na quarta-feira, ele sequer foi relacionado para o duelo da Liga dos Campeões contra o Fenerbahçe, que o Liverpool perdeu por 3 a 2.

Gravenberch pediu dispensa da seleção da Holanda para os jogos da próxima semana. Por isso, parecia provável que o ex-meio-campista do Ajax ficasse fora do Liverpool contra o Crystal Palace no próximo domingo, mas Iraola trouxe uma atualização surpreendente em sua entrevista coletiva de sexta-feira.

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"A situação continua inalterada. O único jogador que ainda é dúvida é Ryan", disse Iraola. "No caso de Ryan, avaliamos a situação dia a dia", continuou. "É uma questão de dor. Precisamos esperar para ver se ele consegue lidar com essa dor e se pode jogar no domingo."

O Liverpool também terá de enfrentar o Crystal Palace sem vários outros jogadores. Jeremie Frimpong está fora por causa de uma lesão muscular, enquanto Hugo Ekitiké tem problemas no tendão de Aquiles. Conor Bradley e Giovanni Leoni também seguem indisponíveis para Iraola devido a lesões no joelho.

O possível retorno de Gravenberch seria bem-vindo para o Liverpool, já que o clube inglês, depois de cinco vitórias consecutivas, sofreu duas derrotas seguidas. Iraola sabe que os resultados recentes causam preocupação, mas pede que não se perca de vista o panorama geral. "Não somos tão ruins quanto parecemos hoje. Há uma semana, também não éramos tão bons quanto parecíamos."