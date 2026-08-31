Segundo uma reportagem da Sky, o Hull City trabalha atualmente de forma intensiva na contratação de Vagnoman. De acordo com a informação, o recém-promovido à Premier League aumentou sua oferta de 5,5 para 6,5 milhões de euros em taxa de transferência. Além disso, o VfB ficaria com 50% dos direitos de transferência do jogador de 25 anos e, assim, poderia lucrar em eventuais transferências futuras.

Até o momento, porém, o VfB ainda não deu sinal verde para a transferência para a Inglaterra. Também ainda não houve acordo entre Vagnoman e o Hull, e as conversas seguem em andamento, segundo a Sky. Em caso de conclusão do negócio, o bicampeão pela seleção alemã deve receber um contrato de quatro anos na Premier League, até 2030. Ainda há tempo até a noite de terça-feira, quando se fecha a janela de transferências de verão.

Vagnoman era inicialmente considerado um candidato à venda neste verão pelo VfB. Na semana passada, porém, o Bild informou que os suábios querem manter o lateral de forma obrigatória após a ausência de Nikolas Nartey por lesão. O contrato de Vagnoman vai até 2028.

Como foi o início de temporada de Josha Vagnoman no VfB Stuttgart?

O jogador nascido em Hamburgo esteve entre os titulares nas duas partidas oficiais desta ainda jovem temporada. Na derrota por 5 a 1 para o Bayern de Munique na estreia da Bundesliga, na última sexta-feira, ele protagonizou um curioso doblete em poucos minutos: primeiro, Vagnoman marcou aos 52 minutos o gol que significou o momentâneo 1 a 1; pouco depois, mandou contra a própria meta e fez 1 a 3 para o Stuttgart com um gol contra (57).

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Vagnoman trocou o HSV pelo VfB em 2022 e, até o momento, disputou um total de 126 partidas oficiais pelo Stuttgart (dez gols, 14 assistências). No sistema 3-4-2-1 do Hull, o capitão Lewie Coyle seria o principal concorrente de Vagnoman pela ala direita. O recém-promovido começou a nova temporada da Premier League com uma surpreendente vitória em casa por 2 a 0 sobre o Manchester United e emendou, no fim de semana passado, um triunfo por 1 a 0 sobre o também recém-promovido Coventry City, fora de casa. Os primeiros seis pontos na luta pela permanência, portanto, já estão na conta.

Até agora, Vagnoman disputou duas partidas pela seleção alemã. Sua estreia internacional aconteceu em março de 2023, na derrota por 3 a 2 em amistoso contra a Bélgica, e depois disso ele não foi mais convocado por três anos. Em março deste ano, o então técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, chamou o jogador do Stuttgart de forma surpreendente para os amistosos contra Suíça e Gana, e na vitória por 2 a 1 sobre os africanos Vagnoman entrou em campo após cerca de uma hora. Em seguida, ele não conseguiu entrar na convocação para a Copa do Mundo e, sob o sucessor de Nagelsmann, Jürgen Klopp, Vagnoman espera uma nova chance.