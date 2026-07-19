Jogador da França se pronuncia com veemência: “A final de consolação na Copa do Mundo não deveria ser disputada!”

Na França, a decepção é grande, já que, após a derrota na semifinal, o país também perdeu a disputa pelo terceiro lugar. Enquanto isso, cresce cada vez mais o debate sobre se a partida pelo terceiro lugar em uma Copa do Mundo deveria mesmo ser disputada.

Jules Koundé, que, aliás, só entrou em campo contra a Inglaterra (4 a 6) pouco antes do fim da partida, não concorda com isso. “Pessoalmente, acho que essa partida nem deveria ter acontecido, porque é extremamente difícil para um jogador profissional disputar essa partida depois de ter se preparado com um único objetivo: a final”, disse ele à beINSports.

Nesse ponto, ele conta com o apoio de Ibrahima Konaté, que estava ansioso pela final. Também para Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, a disputa pelo terceiro lugar não era necessária. “Nenhum dos nossos jogadores, nem mesmo nenhum dos jogadores franceses, quer disputar a partida pelo terceiro lugar”, disse ele logo após a derrota por 1 a 2 para a Argentina.

Koundé, que foi titular em todas as partidas do torneio, também está chateado com o desfecho final da competição. “O que mais lamento é não termos chegado à final. Foi simplesmente uma partida muito difícil (contra a Espanha, nota do editor)”, continuou ele.

Apesar do decepcionante quarto lugar, ainda houve espaço para um destaque pessoal no vestiário da França. Kylian Mbappé, com seus dois gols, sagrou-se o maior artilheiro de todos os tempos em uma Copa do Mundo, ultrapassando Lionel Messi.

“A equipe vem em primeiro lugar. É um momento histórico para Kylian, que é realmente um jogador incrível, mas hoje é difícil para mim comemorar, pois perdemos e, após uma segunda derrota consecutiva, estamos fora da competição”, diz Koundé sobre o assunto.

“Quero agradecer a Didier Deschamps pelos anos que passamos juntos e pelas partidas que vencemos e pelas que não vencemos”, conclui Koundé com um tom um pouco positivo. “Foi uma experiência muito positiva.”