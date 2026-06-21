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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Jogador da Espanha explode com os jornalistas: “Vocês viram como realmente somos contra a Arábia Saudita”

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
A. Baena
Espanha
Arábia Saudita
EUA

Derrota esmagadora para a Seleção Verde

O jogador da seleção espanhola Alex Baína enviou uma mensagem contundente à mídia após a vitória esmagadora sobre a Arábia Saudita (4 a 0), acusando a imprensa de “gerar polêmica e distorcer os fatos” após o empate decepcionante contra Cabo Verde na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Payna afirmou, em entrevista coletiva após a partida em que foi titular pela primeira vez na Copa do Mundo: “No fim das contas, são vocês que geram polêmica ou distorcem o contexto. Sabíamos que os jogos seriam extremamente difíceis, mas, desde o primeiro dia, estamos muito tranquilos e fazendo as coisas da maneira certa”.

O jogador do Atlético de Madrid, que formou um trio de ataque com Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal e deu o passe decisivo para o primeiro gol, acrescentou: “Formar um trio de ataque com Lamine é maravilhoso, assim como com Mikel, que é considerado o melhor atacante da Espanha. Estou muito feliz com a partida que todos nós jogamos”.

“Não merecemos o empate”

Baína negou que o empate com Cabo Verde tenha afetado o ânimo da equipe, dizendo: “Estamos felizes, porque acho que também não merecíamos o empate na partida anterior. Mas estávamos muito tranquilos, mesmo com todo o alvoroço lá fora”.

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Ele revelou o clima positivo dentro do vestiário, apesar das críticas externas: “Estava muito bom. Estávamos muito tranquilos. O empate não nos desanimou nem um pouco, porque acreditávamos que merecíamos a vitória, mesmo que nosso desempenho não estivesse no seu melhor”.

E acrescentou: “Nossa rotina diária sempre foi a mesma, mesmo com o empate, e hoje ficou claro que essa alegria nos fez entrar em campo de maneira diferente”.

Nenhuma mudança nas táticas

Baína negou que tenha ocorrido qualquer mudança tática radical após a partida contra Cabo Verde, explicando: “Sinceramente, nada mudou. Seguimos o mesmo estilo e a mesma rotina. Preparamos alguns exercícios específicos, pois cada time pode jogar de maneira diferente, mas o dia a dia não mudou”.

E ele enfatizou a importância do equilíbrio defensivo no torneio: “Sabemos que temos um enorme potencial ofensivo, e é muito difícil impedir que marquemos gols. Mas o mais importante em um torneio como este é manter o gol intacto o tempo todo, pois sabemos que teremos oportunidades constantemente”.

Aliviámos a pressão sobre nós

Baína reconheceu que a pressão de disputar a primeira Copa do Mundo estava presente, dizendo: “Muitos de nós estamos disputando nossa primeira Copa do Mundo, e isso é uma sensação nova para nós. Aliviámos um pouco esse peso, e hoje vimos quem realmente somos e o que vínhamos fazendo há muitos anos em nosso jogo”.

Sobre o confronto decisivo contra o Uruguai na terceira rodada, ele disse: “Todos os jogos serão extremamente difíceis neste torneio. Mas acho que precisamos continuar com a abordagem que adotamos hoje, seja com a bola ou sem ela. Agora temos que nos preparar para o jogo contra o Uruguai e corrigir nossos erros”.

Com essa vitória, a Espanha lidera provisoriamente o Grupo H com 4 pontos, aguardando um confronto decisivo contra o Uruguai que poderá definir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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