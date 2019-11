Jogador da Bélgica usa camisa errada em jogo e vira meme entre torcedores

Dedryck Boyata, zagueiro do Hertha Berlim, usou a camiseta de Michy Batshuayi, atacante do Chelsea, durante a vitória nas Eliminatórias da Euro 2020

Uma cena chamou a atenção na goleada por 4 a 1 da sobre a , na tarde desse sábado (16), pelas Eliminatórias da . Dedryck Boyata entrou em campo com um uniforme de outro atleta da equipe nacional.

O zagueiro do costuma usar a camiseta 20 da seleção belga. No entanto, ao ser acionado no jogo desse fim de semana, ele estava com o número 23. Não bastasse a numeração diferente, havia o nome de Michy Batshuayi, atacante do , em seu uniforme.

O equívoco culminou em uma brincadeira do centroavante com o defensor. Depois de o fato ser noticiado pelo Bleacher Report, Michy Batshuayi brincou com o amigo:

"Ele realizou seu sonho", escreveu o atleta dos Blues em seu perfil no Twitter.