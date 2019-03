Jogador da 3ª divisão turca é acusado de usar navalha para ameaçar rivais

Caso está sendo investigado pela polícia local

Um jogador da terceira divisão da Turquia é acusado de ter atacado um adversário com uma lâmina de barbear durante um clássico entre Amed SK e Sakaryaspor no sábado.

Mansur Calar é acusado de ler levado o objeto afiado escondido para o campo, quando as equipes se desentenderam.

As imagens aparentemente mostram o jogador de 33 anos segurando algo em suas mãos durante os apertos de mão antes do jogo.

Como ele passou por trás do time adverário, foi dito que ele teria dado um soco em Ferhat Yazgan, do Sakaryaspor.

Reportagem dizem ainda que Calar mirou o mesmo oponente durante um encontro agitado.

A hostilidade entre os dois times existe há algum tempo, com a disputa no dia 1 de outubro, com as faíscas voando no primeiro turno da temporada, com ações do Sakayaspor no dia irritando o Amed.

Calar é acusado de tentar aplicar a sua própria revanche.

A agência de notícias turca DHA alega que vários jogadores do Sakaryaspor acusaram o rival, e uma investigação policial foi aberta.

Yazgan mostrou nas redes sociais os ferimentos que sofreu, apelando para que Federação Turca de Futebol tome providências e escreveu na imagem: "Pensei que eles eram um leão, mas lutaram como um gato".

(Foto: Reprodução Instagram)

As acusações foram negados pelo Amed, que por meio de declaração afirma que os rivais estão "tentando difamar o clube com alegações infundadas".

O Amed divulgou ainda um vídeo de seu vestiário sendo invadido por torcedores rivais antes do jogo.

Soyunma odamıza saldırı anı ve Sertaç hocaya saldırı anı @TFF_Org pic.twitter.com/S3PxFhUKsT — AMED SK (@AmedsporSK) 13 de outubro de 2018

Após toda a turbulência nos vetiários, Amed e Sakaryaspor empataram por 1 a 1.