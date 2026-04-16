Jogador com quatro convocações pela seleção holandesa surpreende e encerra sua carreira no futebol com efeito imediato

Terence Kongolo encerra sua carreira profissional com efeito imediato. O zagueiro de 32 anos anunciou a notícia em suas redes sociais.

“Hoje finalmente caiu a ficha, a jornada chegou ao fim”, escreve Kongolo. “Sou imensamente grato por tudo o que este maravilhoso esporte me ensinou.” Em seguida, ele relembra os momentos mais marcantes de sua carreira.

No final, Kongolo escreve: “Gostaria de agradecer a todos os treinadores de cada time em que joguei. O mesmo vale para todos os companheiros de equipe ao longo dos anos, família, amigos e, por fim, aos torcedores que me apoiaram nas diferentes fases da minha jornada. Obrigado.”

Kongolo estava sob contrato com o FC Iberia 1999, da Geórgia, desde fevereiro. Antes disso, ele ficou sem clube por algum tempo, após o término de seu contrato com o NAC Breda. Pelo Iberia, Kongolo disputou uma partida.

Kongolo estreou-se em 2012 na equipa principal do Feyenoord. Acabaria por disputar nada menos que 138 jogos oficiais pelos rotterdameses.

Mais tarde, ele atuou pelo AS Monaco, Huddersfield Town, Fulham, Le Havre AC, Rapid Wien, NAC e, portanto, pelo Iberia. O valor mais alto pelo qual ele foi transferido foi em 2018, quando o Huddersfield o contratou do Monaco por vinte milhões de euros.

Kongolo estreou-se na seleção holandesa em maio de 2014. Um mês depois, integrou a seleção da Oranje na Copa do Mundo de 2014. Ele entrou em campo apenas uma vez naquela fase final. No total, o canhoto disputou quatro partidas pela seleção.