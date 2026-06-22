Jogador com quase 250 partidas pelo Ajax recusa a renovação de contrato e, de repente, fica sem vínculo

Joël Veltman deixa o Brighton & Hove Albion, conforme divulgou a revista Voetbal International na tarde desta segunda-feira. O jogador, que disputou 28 partidas pela seleção holandesa, estará disponível para contratação a título gratuito neste verão.

O contrato de Veltman com o Brighton vence neste verão. O lateral-direito recebeu uma proposta de renovação do clube, mas a recusou. Ele deseja embarcar em uma nova aventura.

Veltman, que disputou 246 partidas com a camisa do Ajax, gostaria de voltar ao clube de Amsterdã, conforme revelou Kokkie, do podcast “Kale en Kokkie”, no mês passado.

“Liguei rapidinho para o Joël. Sempre há rumores, mas ainda não há nada concreto. Há um clube para o qual ele mais gostaria de ir, e esse clube é o Ajax”, disse o torcedor fanático no podcast.

No último fim de semana, circulou o boato de que a esposa de Veltman não gostaria de ir para a Holanda, mas o zagueiro de 34 anos desmentiu isso imediatamente nas redes sociais. “E eu com certeza sou o Papai Noel”, escreveu ele.

Veltman, portanto, deixa o Brighton após seis anos. Pelo clube do sul da Inglaterra, ele disputou 191 partidas. Marcou cinco gols e deu sete assistências.