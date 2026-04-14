Jan Paul van Hecke vai deixar o Brighton & Hove Albion. O zagueiro não renovará seu contrato, válido até meados de 2027, e já decidiu que vai sair do clube.

O Brighton pretendia renegociar o contrato de Van Hecke, mas, segundo a Voetbal International, o zagueiro já havia interrompido essas negociações no verão passado.

O Brighton fez várias tentativas para que Van Hecke assinasse um novo contrato, com condições significativamente melhores. No entanto, o zagueiro manteve-se inflexível em todas as tentativas, o que faz parecer muito provável que o jogador de 25 anos esteja vivendo seus últimos meses no clube.

O atual nono colocado da Premier League terá que cooperar com a transferência se quiser receber alguma compensação pelo zagueiro.

O jogador da Zéelandia tem atualmente um valor de transferência de 35 milhões de euros. Se Van Hecke for transferido, o NAC será beneficiado; afinal, o clube negociou em 2020 uma porcentagem significativa de revenda de 7,5%.

Clubes da elite da Premier League já haviam demonstrado interesse em Van Hecke anteriormente. Chelsea, Newcastle United e Tottenham Hotspur demonstraram interesse nos serviços do jogador da seleção holandesa.

No Spurs, seria um reencontro com o técnico Roberto de Zerbi, embora uma ida para Londres pareça extremamente improvável devido à situação esportiva decepcionante. O zagueiro está em excelente fase, o que faz com que pareça apenas uma questão de tempo até que ele seja contratado por um grande clube inglês.