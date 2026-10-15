Jogador com 62 partidas pela seleção da Holanda vira alvo de críticas após noite desastrosa na Liga dos Campeões

Nathan Aké é alvo de críticas tanto na imprensa britânica quanto na turca. O zagueiro holandês teve participação na derrota de seu time, o Fenerbahçe, por 6 a 0 para o Aston Villa.

O Fenerbahçe empatou por 1 a 1 com a Roma na primeira rodada da Liga dos Campeões e foi a Birmingham em busca da primeira vitória da temporada na competição bilionária.

No intervalo, isso já parecia praticamente impossível. No primeiro tempo, Nicolas Jackson marcou duas vezes sem piedade, depois que Johan Manzambi abriu o placar aos 12 minutos.

Aké falhou especialmente no segundo e no terceiro gols. O jornal britânico Daily Mail foi duro com o ex-jogador de clubes como Manchester City e Chelsea. O ex-goleiro do City Ederson também não escapou das críticas.

"Se Ederson e Aké tivessem jogado assim no City, nunca teriam conquistado tantos troféus. O goleiro brasileiro pareceu extremamente travado no chute de Jackson. Aké foi ainda pior. Ele quase não se esforçou para impedir o chute de Jackson e, assim como o restante do time, pareceu jogar sem muita vontade durante a maior parte da partida."

Na Turquia, o jogador com 62 partidas pela seleção holandesa também não impressionou. "Surgiram enormes espaços entre Skriniar e Aké, e entre Aké e Archie Brown. Some-se a isso a distância entre a defesa e o meio-campo, e o time ficou alongado e teve suas linhas desarticuladas", afirmou um colunista do Yeni Safak. A maioria dos jornais turcos deu nota 5 à atuação do jogador.