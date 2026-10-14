Jogador com 50 partidas pela seleção da Bélgica tem preferência clara entre Jérémy Doku e Mika Godts

Mika Godts enfrenta o Manchester City com o Paris Saint-Germain na noite de quarta-feira. No clube inglês, seu concorrente Jérémy Doku vem se destacando. Especialistas em futebol belga discutem no Sporza quem é o ponta-esquerda ideal para a seleção da Bélgica.

"Jérémy foi fantástico", elogiou o comentarista Filip Joos sobre a atuação de Doku no domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool. "E fico feliz por ele, porque na Bélgica já começava a se formar a percepção de que os torcedores acham Godts três vezes melhor que Doku. Calma lá, pessoal."

O ex-jogador da seleção belga Gert Verheyen, que disputou 50 partidas pelo país, também tem uma preferência clara por Doku. "A posição de ponta-esquerda na seleção é do Doku, não é? E, se outro jogador quiser atuar, terá de jogar pela direita. A essa altura, isso já está claro."

Verheyen ressalta, porém, que gostou das atuações recentes de Godts na Liga das Nações. "Podemos dizer que foi uma grata apresentação de Godts. Ele foi bem", afirmou o ex-artilheiro do Club Brugge.

O que Verheyen mais aprecia em Godts é o fato de o ex-jogador do Ajax continuar tentando jogadas pela ponta. "Muita coisa deu errado contra a Turquia, mas ele continuou tentando. Achei isso magnífico."

Ele acrescentou em seguida: "Mas foi justamente por essa característica que ele recebeu críticas no último fim de semana, na França. Perdeu muitas bolas, e em Paris não estão acostumados com isso. É algo que dificilmente toleram por lá."

Verheyen sabe que Doku tem muita concorrência pela ponta esquerda. Leandro Trossard e Dodi Lukébakio também podem atuar ali. "Mas o lado esquerdo é do Doku", afirmou o observador dos Diabos Vermelhos.