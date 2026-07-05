Jogador com 49 convocações pela seleção (30 anos), da Bundesliga, assina contrato de repente na oitava divisão da Alemanha

Niklas Süle decidiu adiar sua aposentadoria. O zagueiro assinou contrato com o SV Tiefenbach, que disputa a oitava divisão da Alemanha, conforme anunciou o clube em seus canais oficiais.
Em maio deste ano, Süle anunciou sua aposentadoria do futebol. O jogador, que disputou 49 partidas pela seleção alemã, enfrentou inúmeras lesões no joelho e estava cansado do futebol de alto nível.
Süle já vinha pensando há algum tempo em pendurar as chuteiras. Depois de sofrer mais uma lesão no joelho há algumas semanas, na derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim, ele tomou a decisão definitiva.
Agora, Süle decidiu que, afinal, não vai parar completamente como jogador de futebol. O zagueiro, que tem apenas 30 anos, vai jogar pelo SV Tiefenbach, que atua na oitava divisão.
Süle é conhecido principalmente por sua passagem pelo Borussia Dortmund. Ele vestiu a camisa do “Die Schwarzgelben” 77 vezes no total. Em sua carreira exclusivamente no futebol alemão, ele também atuou pelo Bayern de Munique (114 partidas) e pelo Hoffenheim (108 partidas).