Jogador com 34 convocações pela seleção holandesa sai de campo com dores intensas: Copa do Mundo em grande risco

Xavi Simons sofreu uma lesão aparentemente grave no joelho na tarde de sábado, durante a partida da Premier League contra o Wolverhampton Wanderers. O meio-campista do Tottenham Hotspur precisou ser substituído aos 58 minutos e gritava de dor. Sua participação na próxima Copa do Mundo parece, assim, seriamente comprometida.

O incidente ocorreu na linha de fundo, onde Simons entrou em confronto com Huog Bueno. Durante a jogada, ele pareceu tropeçar ou torcer o joelho. Sua perna ficou presa de forma infeliz na grama.

Imediatamente após o momento, Simons agarrou a parte inferior do joelho, em direção à panturrilha. A dor era claramente visível e audível, já que ele gritava de dor.

A gravidade da lesão pareceu clara desde o primeiro momento. Simons permaneceu deitado no campo e precisou ser atendido pela equipe médica.

Por um instante, Simons voltou a se levantar, mas logo teve que se deitar novamente na grama. Ele gritou de dor mais uma vez. Rapidamente, foi decidido que ele não poderia continuar jogando. João Palhinha entrou em campo no lugar do jogador que disputou 34 partidas pela seleção holandesa.