Teun Koopmeiners pode deixar a Juventus. Segundo o La Gazzetta dello Sport, o jogador, que já disputou 27 partidas pela seleção holandesa, recebeu várias propostas, enquanto também estaria em negociação uma troca interessante com a AS Roma. Além disso, os romanos também estariam interessados em Crysencio Summerville.

Koopmeiners está passando por um período difícil em Turim e, mesmo em sua segunda temporada, não conseguiu se firmar como titular. O meio-campista nem sempre tem garantida uma vaga no time titular e, por isso, a Juventus estaria considerando se despedir do ex-jogador do AZ, que tem contrato até meados de 2029.

Segundo a La Gazzetta, há várias ofertas da Turquia em jogo para Koopmeiners. No entanto, essas propostas não teriam atraído o meio-campista de 28 anos até o momento. O jornal esportivo italiano espera que o meio-campista prefira continuar atuando na Série A.

A Juventus vê na AS Roma uma possível solução. O clube de Turim está muito interessado em contratar o zagueiro Evan N’Dicka dos romanos, mas tem dificuldade em arcar com o preço pedido de cerca de quarenta milhões de euros. Por isso, a Juventus estaria considerando incluir Koopmeiners na negociação.

Além disso, para Koopmeiners, uma transferência para a Roma poderia ser atraente do ponto de vista esportivo. Na capital italiana, há a possibilidade de uma reunião com Gian Piero Gasperini, o técnico sob cuja orientação ele se tornou, no Atalanta, um dos melhores meio-campistas da Série A.

Enquanto isso, o jornal italiano é bastante crítico em relação à passagem de Koopmeiners pela Juventus. A La Gazzetta chega a chamar o holandês de “uma das piores contratações dos últimos anos”. Koopmeiners não conseguiu justificar seu valor de transferência de nada menos que 58 milhões de euros.

Enquanto isso, a Roma não está de olho apenas em Koopmeiners. Crysencio Summerville também está bem no topo da lista de desejos do atual quinto colocado da Série A. Segundo a La Gazzetta, Summerville é considerado um candidato viável, especialmente caso o West Ham seja rebaixado para a Championship. Além de Summerville, Antonio Nusa, do RB Leipzig, e Christos Tzolis, do Club Brugge, também são citados como possíveis reforços para o ataque romano.