Jogador com 19 convocações pela seleção holandesa quer encerrar a carreira na Keuken Kampioen Divisie

Patrick van Aanholt (35) está aberto a um retorno ao FC Den Bosch. Foi o que afirmou o jogador, que disputou 19 partidas pela seleção holandesa, no programa Sport Talk da DTV Nieuws.

Nascido em 's-Hertogenbosch, Van Aanholt jogou entre 2003 e 2005 na base do Blue White Dragons.

Posteriormente, Van Aanholt mudou-se para a base do PSV, tendo depois jogado por grandes clubes na Inglaterra e na Turquia.

Atualmente, Van Aanholt é reserva no Sparta Rotterdam. Seu contrato, que está chegando ao fim, não será renovado.

O Den Bosch é uma opção para Van Aanholt, embora ele tenha colocado condições claras. “Tudo tem que se encaixar. Eu gostaria de jogar mais um ou dois anos, enquanto meu corpo ainda permitir, mas o cenário tem que ser o certo.”

“Também ouvi relatos de Danny Verbeek e de dentro do clube de que o clube ainda está um pouco em busca de rumo. Se eu entrar, preciso me sentir em casa”, afirma Van Aanholt, que conclui com determinação. “Comecei no Den Bosch e com certeza vou encerrar minha carreira no Den Bosch.”

Na atual temporada da Eredivisie, Van Aanholt atuou por apenas 718 minutos. Nesses treze jogos, o lateral-esquerdo marcou um gol e deu três assistências.